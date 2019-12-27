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РК с блоком «Авангард» заступил на боевое дежурство

Москва, 27.12.2019

27 декабря 2019 года на боевое дежурство заступил ракетный комплекс (РК) стратегического назначения с блоком «Авангард». Об этом главе российского государства Владимиру Путину доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как говорится в официальном сообщении российского военного ведомства, о постановке на боевое дежурство первого ракетного полка, который вооружён новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» президенту РФ было доложено 27 декабря в 10:00 мск.

Наша справка

«Авангард» – российский ракетный комплекс, оснащённый управляемым боевым блоком. Основой оснащения «Авангарда» является управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника.

«Авангард» наряду с другими новейшими системами российского оружия был презентован главой РФ Владимиром Путиным в марте 2018 года в послании Федеральному собранию.

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