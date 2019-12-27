Российские ученые рассказали, сколько человек может прожить на Луне

По словам научного сотрудника Института медико-биологических проблем РАН Вячеслава Шуршакова, космонавты могут находиться на Луне без опасности для жизни не более двух месяцев. Ученый заведует отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что доза радиации на Луне равна 1,4 миллизиверта в сутки, то есть за всю жизнь космонавт может пробыть «на Луне и в окололунном пространстве не более 2 лет».

Ученый пояснил, что радиации околоземной и окололунных орбит отличаются тем, что на Луне на космонавта воздействует галактическое космическое излучение с тяжелыми заряженными частицами, которые разрушают центральную нервную систему. Это может привести к частичной потере памяти, проблемам с операторской деятельностью и вестибулярным аппаратом. Также данное излучение способствует вымыванию кальция из костей, гиподинамии и отсутствию магнитного поля.

«С учетом вышеперечисленного, на Луне и в окололунном пространстве можно безопасно находиться не более 60 дней», – резюмировал Шуршаков.

Он также пояснил, что в среднем житель Земли получает в год 1 миллизиверт в год, а космонавт за этот же срок - 220 миллизивертов.

Для сравнения ученый привел пример с сотрудниками АЭС, которые получат облучение равное примерно 20 миллизивертам в год, а ликвидаторы аварий на АЭС получают 200 миллизивертов.

«Космонавт, вернувшись из годового полета на МКС, получает дозу, как ликвидатор», –добавил Шуршаков. Он уточнил, что при солнечных вспышках доза получаемой космонавтами радиации увеличивается в 10 раз.