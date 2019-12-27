Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января

Начиная с 1 января будущего года, Москва и Киев намерены обнулить взаимные претензии по газу, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Также страны договорились снять аресты имущества в счет решений по судебным искам, добавил чиновник в интервью телеканалу «Россия-24».

Соглашение по транзиту между «Газпромом» и «Нафтогазом» изменяться не будет, добавил Новак. Он добавил, что компании работают «над подписанием конкретных документов» в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Министр также добавил, что газотранспортная сеть Украины больше не будет использоваться в прежних объемах, однако, отказываться от этого маршрута транзита газа Россия пока не планирует.

В ответ Россия надеется увидеть отмену запрета импорта электроэнергии из России и надеется на его отмену, поскольку считает данное решение неконструктивным.