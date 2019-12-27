Россия выплатила Украине 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского суда

Российская компания «Газпром» выплатила «Нафтогазу-Украины» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского суда.

Как передаёт РИА Новости, выплата произошла строго в срок, который был предусмотрен протоколом от 20 декабря.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» такой суммы Киеву является каплей в море по сравнению с потенциальными рисками для нашей страны. При этом он пояснил, что что эти риски обязательно возникли бы, если бы Киев не отказался от всех своих других финансовых претензий к Москве.