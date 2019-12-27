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«…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»: ребенок идет в подарок

Москва, 27.12.2019
#Культура
  • «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»: ребенок идет в подарок

предоставлено пресс-службой

По просьбам зрителей с 10 по 15 января в Театре МДМ пройдут дополнительные показы бродвейского спектакля «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». В Москве эта комедия в новом для России жанре театральной клоунады стала главным хитом прошлого сезона: за 8 месяцев постановку посмотрело более 250 000 зрителей. Это стало абсолютным рекордом по посещаемости среди драматических спектаклей. Кроме того, этой осенью «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»  было горячо принято жителями Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. 

Те, кто не успел стать свидетелем самой катастрофической постановки за всю историю театра или хочет показать очень смешную комедию своим друзьям или близким, смогут это сделать уже в начале Нового года. Спектакль особенно любим школьниками, именно поэтому творческая команда Театра МДМ решила дарить билеты всем детям до 16 лет на спектакли с 10 по 15 января. Подробные условия на официальном сайте постановки.

  

История «Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» уникальна: за 5 лет постановка трех выпускников Лондонской академии искусств прошла путь от первых показов на сцене лондонского паба до премьеры в Вест-Энде, на Бродвее и в главных театрах 20 стран мира (Аргентина, Австралия, Китай, Франция, Германия: Южная Корея и другие). Пьеса получила не только любовь зрителей по всему миру, но и завоевала самые престижные мировые театральные награды: Премию Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015), «Мольер» (Франция, 2016) и «Тони» (США, 2017). 

По сюжету «Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК», труппа актеров-любителей из Общества любителей театра Политехнического университета играют свой первый масштабный спектакль – детектив в духе Агаты Кристи. Но все в этот день против них – декорации разваливаются, звукорежиссер забывает сценарий, артисты путают реплики, а главную героиню зашибают дверью… Все попытки горе-артистов выкрутиться из этой крайне неудобной ситуации заканчиваются полным крахом, а зрители даже вынуждены принимать участие в этом театральном хаосе. В главных ролях – актеры ведущих драматических театров страны и артисты московских мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Александр Матросов, Юлия Ива, Александр Горелов, Анна Глаубэ, Владимир Моташнев, Никита Смольянинов, Галина Безрук, Станислав Беляев и другие.

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