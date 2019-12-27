Слишком крепкий рубль натолкнулся на крепкого Орешкина

Где производство, брат?

Чуть больше чем за сутки доллар прибавил 73 копейки, достигнув к рублю отметки 62,23 рубля, а евро — на 77 копеек, до 69,05 рубля. На падение «россиянина» мог повлиять не один фактор, но непосредственно оно последовало за заявлением, которое сделал по поводу валютного курса глава Минэкономразвития.

«Я бы не сказал, что так укрепляющийся рубль — это оптимизм», — высказал мнение Максим Орешкин, комментируя рост курса рубля в течение декабря. «Это знак очень низкого спроса во внутренней экономике. Укрепляющийся рубль — это хорошо, когда он происходит из быстрорастущего производства. Когда речь идет о слабом спросе, это показывает, что мы добиваемся результатов, но внутри страны существуют более высокие требования», — сказал министр. Он добавил, что правительство уже ведет работу над решениями, «которые помогут повысить спрос в следующем году».

Заявление, пишет Finanz, вызвало закономерную реакцию участников торгов, а уход с рынка крупных продавцов валюты поставил точку в декабрьском ралли рубля. Так, если в понедельник-среду биржа одномоментно фиксировала заявки на продажу до 150 тысяч лотов (150 млн долларов), то в первой половине торгов в четверг предложение сжалось до 40 тысяч (40 млн долларов). На торгах евро предложение сжалось вдвое: вместо типичных 20 тысяч лотов к 18.44 оно упало ниже 9 тысяч.

Только коррекция?

С начала декабря рубль укрепился на 4%: с 64,30 до 61,80, так что текущее незначительное движение курса в обратную сторону гораздо уместнее назвать коррекцией, а не падением, благо на открытии пятничных торгов валюта вновь укрепляется, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По словам аналитика, вероятнее всего, причиной подобного поведения служит увеличение маржинальных требований в период новогодних праздников на Московской бирже, которые вынудили трейдеров закрыть текущие позиции на валютном рынке и открыть новые. Число открытых позиций по рублю увеличилось на 171,75 тысяч, а значит, оптимистичные настроения по рублю остались в силе: в ближайшее время он должен будет восстановить позиции и, в отсутствие негативных сюрпризов, продолжить рост.

Экспортным экономикам выгодно снижение курса собственной валюты для более успешной конкуренции с другими странами. Например, в Китае активно ослабляли валюту после ввода торговых ограничений со стороны США, чтобы снизить негативный эффект для локальных производителей. Одним из главных источников доходов в бюджет для России является продажа сырья за доллары и евро на международных рынках.

По мере укрепления отечественной валюты, полагает Геннадий Николаев, рублевые доходы будут снижаться, что, разумеется, будет отрицательно влиять на финансовые возможности правительства. Кроме того, последние десятилетия центробанки стимулируют экономику за счет контролируемой инфляции, которая мотивирует потребителей меньше сберегать и активнее тратить свои деньги, подталкивая рост производства. Видимо, глава Минэкономразвития переживает, что текущее укрепление способно подорвать и без того слабую потребительскую активность.

В условиях низких ставок по всему миру отечественные активы продолжат привлекать иностранный капитал, так что главный драйвер роста курса сохранится и в 2020 году. Геннадий Николаев ожидает движения котировок в диапазоне 61-63 рубля за доллар.

У министра правда

И все же министр в данном случае абсолютно прав, полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Это рублевое ралли оказалось локальным, ярким, но непродолжительным, что и стало явным сигналом о том, что за укреплением национальной валюты не стоит ничего фундаментального. Скорее, даже наоборот: рублевое ралли обнажило проблему отсутствия внутреннего спроса.

Производство сейчас не растет, за исключением добывающей промышленности, потому что внутренние потребности розничного рынка весьма скромные. «Нарисованные» Росстатом доходы с приростом на 0,8% в этом году имеют мало общего с реальным положением дел. Даже при условии низкой — ниже 4% — инфляции россияне плавно становятся беднее, покупают меньше, и укрепления рубля не замечают. При текущей цене на нефть Brent и макроэкономических параметрах средний курс доллара должен быть в пределах 65-66 руб. «Россиянин» явно переоценен, уверена Анна Бодрова.