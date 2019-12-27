США потребовали от подрядчиков «Северного потока – 2» свернуть работы

Государственный департамент США обнародовал официальное заявление, в котором содержится требование к компании-подрядчики проекта «Северный поток – 2» прекратить до 20 января 2020 года все работы, связанные с этим газопроводом. В противном случае, Госдеп пригрозил этим компаниям санкциями, передаёт агентство «Интерфакс».

«Если компании, которые являются подрядчиками «Северного потока – 2» незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нём, то они попадут под ограничительные меры США», – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

При этом отмечается, что санкции коснутся компаний, участвующих в строительстве газопровода, а также их топ-менеджеров – они будут лишены возможности получить визу США. Кроме того их транзакции, связанные с их недвижимостью или активами в США, будут немедленно заблокированы.

Напомним, ограничительные меры США против российских газопроводов вступили в силу после того, как глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включены средства на противодействие России в различных областях, в том числе на санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».