«Тонкий» рынок не помешал рекордам

Индекс Московской биржи второй раз за две недели обновил исторический максимум, достигнув значения 3050,64 пункта. К концу сессии значение достигло 3050,47 пункта, что означает рост по сравнению с четвергом на 0,62%. Долларовый РТС в последнюю пятницу года также показывал положительную динамику и к концу торгов его значение составило 1549,40 пунктов (рост 0,95%).

Торговля нефтью Brent как и другими инструментами стала малоактивной, и к концу дня нефть показала прирост на 0,3%. Рубль на этом фоне слабо укреплялся.

Торги акциями течение дня шли со средней активностью. Победы в международном конкурсе Global Banking and Finance Review Awards привела к активности в бумагах банка «Санкт-Петербург», они показали рост на 4,09%. Акции «Россетей» выросли на 1,91%, тем самым почти полностью нивелировали падение произошедшее накануне. В течение дня «Россети» давали много информации, но главное то, что государство готов снизить свою долю ниже 75% после роста капитализации холдинга.

Негативную динамику показали акции «Сургутнефтегаза» -0,58%, М.Видео - 1,43% и «Татнефти» -2,41%