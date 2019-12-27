Украина нашла плюсы в запуске поездов по Крымскому мосту

Как считает депутат рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в обращении на своем YouTube-канале, Россия запуском железнодорожного сообщения по Крымскому мосту «приблизила» Кубань к Украине.

«Москва построила нам мост, по которому Кубань будет ближе», - сообщил депутат. Во время съемки на депутате была надета футболка, на которой слово «Кубань» была написана латиницей в цветах украинского флага.

Напомним, Гончаренко, который является парламентарием от партии экс-президента Порошенко, не впервые выступает со скандальными высказываниями в адрес России. В октябре он был избран руководителем объединения под названием «Кубань», которое, по его словам, займется «возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».