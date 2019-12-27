В Германии определили самого «опасного» мирового лидера

Самой серьезной угрозой для мира является президент США Дональд Трамп, говорится в опросе социологического института YouGov. Новость публикует Deutsche Welle.
Лидер США, по мнению респондентов, опасней президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
По результатам опроса Трампа считают угрозой 41% опрошенных немцев. 17% опасаются действий главы КНДР Ким Чен Ына. Российский президент Владимир Путин вызывает опасения только у 8% респондентов. Против главы Китая Си Цзиньпина высказались 7% немцев.
В опросе прошлого года самой большой угрозой для мира назвали Дональда Трампа 48% жителей Германии, Ким Чен Ына – 21%, Путина — 15%.
Наибольшее доверие у немцев вызывают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, им доверяет 57% и 53% соответственно. Далее в рейтинге доверия находится Себастьян Курц (33%) и Владимир Путин (26%).