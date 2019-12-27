В Германии определили самого «опасного» мирового лидера

Новогодний подарок малому бизнесу

Правительство готово предложить предпринимателям переходный налоговый режим при росте их бизнеса выше того уровня, при котором применяется упрощенная система налогообложения (УСН). Все бы хорошо, отмечает эксперт, если бы параллельно не росли ставки и платежи

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Методичное стягивание государством всех денег из российской экономики закономерно привело к тому, что лишь от него теперь зависит как рост ВВП, так и устранение главных рисков для этого роста — чрезмерного накапливания резервов и зажимания потребительского спроса