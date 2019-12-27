В Минэнерго озвучили вариант достройки «Северного потока – 2»

Александр Новак –глава Минэнерго РФ – рассказал о возможном варианте завершения проекта газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, министр оценил сроки его запуска, передаёт РИА Новости.

По мнению Новака, достроить трубу может специальный укладчик «Газпрома» «Академик Черский», работающий в настоящее время на Дальнем Востоке

«Но для того, чтобы его использовать в строительстве «Северного потока – 2» требуется некоторое время на дополнительную подготовку судна», – резюмировал чиновник, добавив, что ожидает запуска газопровода до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – заявила, что наша страна может симметрично ответить Вашингтону, который ввёл ограничительные меры против проекта газопровода «Северный поток – 2».

При этом она не стала пояснять, что это будут за ответные меры.

«Но как вы уже слышали от официальных лиц нашей страны, Россия всегда отвечает на такие недружественные выпады. К сожалению, такой подход, который называется симметричным или зеркальным, в качестве ответа никто ещё не отменял», – резюмировала Захарова.

Напомним, ограничительные меры США против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу после того, как глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включены средства на противодействие России в различных областях, в том числе на санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».