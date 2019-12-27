В Минобороны РФ опровергли драку военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ опровергли информацию, которая ранее появилась в СМИ со ссылкой на так называемую «Сирийскую обсерваторию по правам человека» (SOHR) о драке между военными России и США, которая якобы произошла в сирийском городе Тель-Тамер. В военном ведомстве РФ назвали это примитивным фейком, передаёт Lenta.ru.

Как говорится в заявлении Минобороны РФ, информация, которую распространила базирующейся в Британии SOHR о якобы имевшей место драки между военнослужащими РФ и США – является ложью и примитивным фейком.

«Военные Центра примирения и подразделений военной полиции РФ продолжают выполнять задачи в обычном режиме. И никаких конфликт у них нет», – заверили в Минобороны.