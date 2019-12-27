В Минтруде прокомментировали прогноз по убыли населения

Как сообщили в Минтруде, российское правительство принимает меры для поддержки рождаемости и снижению смертности. Таким образом специалисты прокомментировали данные Росстата о возможной убыли населения в течение 16 лет.

«В последние годы с целью максимального стимулирования рождаемости были введены дополнительные меры»,— сообщили в ведомстве.

В частности, государство выплачивает пособия на первого, второго, третьего и последующих детей. Также многодетные семьи могут рассчитывать на льготную ипотеку. Постоянно вводятся в строй новые детские сады для детей до трех лет.

Ранее Росстат представил общественности свой прогноз на ближайшие 16 лет, по которому численность населения России снизится со 146 млн до 134,2 млн человек. Это по самым пессимистичным раскладам. По среднему прогнозу убыль составит 4 млн человек - до 142,9 млн, согласно высокому — увеличится до 150,1 млн.

В текущем году в России стартовал проект «Демография», главной целью которого является увеличение численности населения и продолжительности активной жизни россиян. По прогнозам, в 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.