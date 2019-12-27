В США трейдеры сбежали с рождественских каникул

На рынке акций США царят исключительно позитивные новогодние настроения: все основные фондовые индексы растут как на дрожжах. В ходе торгов 26 декабря S&P 500 и NASDAQ достигли новых рекордных значений на фоне ожиданий подписания торгового соглашения между США и Китаем. Также позитива добавило сообщение Amazon о рекордном сезоне продаж в ходе прошедшего католического Рождества.

Трейдеры вернулись с рождественских каникул, чтобы начать активные покупки. Снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, а также лучшие, чем ожидалось, экономические данные в стране и прибыль корпораций помогли поднять акции в этом году, наряду с оптимизмом в отношении торговых отношений между КНР и США.

Так, индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ достигли максимально высоких значений за свою историю. Dow Jones по итогам сессии повысился на 0,4%, до 28 621,73 пункта. S&P 500 вырос на 0,5% до 3239,95 пункта, а NASDAQ – на 0,5%, до 9 022,39 пункта. Кстати, на бирже Nasdaq был зафиксирован рекордный максимум в течение 10-й сессии подряд, что является самой длинной полосой роста с 1997 года.

По признанию самих участников рынка, сейчас они получили ясность в ряде вопросов, которые волновали рынок весь год. И, конечно, позитива добавили сообщения ритейлеров о высоких уровнях продаж в период католического Рождества. К примеру, акции Amazon подскочил на 4,4% после того, как отчет Mastercard показал, что американские покупатели потратили больше во время сезона праздничных покупок онлайн, чем в 2018 году, а продажи электронной коммерции достигли рекордного уровня.

Между тем, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, на американском рынке объемы торгов оставались невысокими из-за праздничной недели и выходного дня на многих глобальных площадках. Кроме того активизировался спрос на безопасные активы вроде казначейских облигаций и золота, что указывает на то, что инвесторы начинают занимать более острожные позиции.

С технической точки зрения индекс S&P500 уже показывает признаки перекупленность по показателю RSI, который вырос до максимальных за год значений. При таких сигналах шансы на коррекцию рынка акций возрастают, поэтому рост последних дней сложно назвать здоровым, полагает Ален Сабитов. Возможно, индексу стоит избавиться от состояния перекупленности и скорректироваться, говорит аналитик. Потенциальными уровнями поддержки эксперт называет 3200, 3070 и 3025 пунктов.

Предновогоднее и новогоднее ралли в этом году на фондовых рынках России и США с большой вероятностью будет, и возможность запрыгнуть в этот тренд еще сохраняется, полагает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Можно понять американцев, для которых Amazon является богом розничной торговли, и если даже у него, дистанционно, хорошо идут дела, можно себе представить, с каким спросом сталкиваются оффлайновые магазины.

«Не думаю, что ощущение скорой сделки между США и Китаем толкает рынки вверх, скорее этот факт уже заложен в котировки. В реальности в январе сделка может оказаться совсем не такой умиротворяющей, но пока действует рождественская магия и всем кажется, что США и Китай "помирились". Применительно к таким разным цивилизациям это вряд ли уместный термин, но подается все именно так», – говори аналитик.

Можно обратить внимание на статистику КНР: за прошедшие 11 месяцев общая прибыль китайских промышленных предприятий снизилась на 2.1% в годовом исчислении, а год назад этот показатель падал на 2.9%. Налицо, указывает эксперт, негативное влияние торговой войны с США, которое вообще-то никуда пока не исчезло и будет продолжать мешать китайской экономике расти. Впрочем, рождественский эффект заключается и в том, что многие биржи закрыты по случаю праздников, и объемы торгов меньше, чем обычно, рынок тонкий, поэтому котировки легче двигаются в любом направлении.

По словам Антонова, российскому фондовому рынку вполне по силам достичь 3100 пунктов по индексу Мосбиржи в первых числах нового года. Этому способствует относительно дорогая нефть и ожидания, что эта самая нефть будет успешнее продаваться в Китай и вообще в мире, поскольку мировой экономический рост замедлится не так сильно, как ожидалось. Лучше рынка, вероятно, будут котировки акций «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛа, считает он.