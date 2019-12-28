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Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ Крыма

Москва, 28.12.2019

RQ-4B-40 Global Hawk – летательный беспилотный аппарат ВВС США с бортовым № 11-2048 провёл разведку у границ Крыма. Уже известно, что дрон вылетел с авиабазы НАТО, расположенной на острове Сицилия, и проведя мониторинг линии разграничения в Донбассе, приступил к разведывательному полёту вдоль побережья Чёрного моря на территорией РФ, в частности, Крыма, передаёт РИА Новости.

Сколько времени продолжался разведывательный полёт американского беспилотника, пока не уточняется.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США. Выполняет боевые задачи с 2006 года.

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