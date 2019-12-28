Что подразумевается под дополнительным отпуском, его особенности

Как передает https://propensii.com/, это льготные категории граждан, которым такие дни предоставляются на основании статей Трудового Кодекса России или по решению руководства.

Лица, имеющие права на льготный отпуск

Для получения дополнительных дней к отпуску, сотрудник должен относиться к числу работающих на вредном производстве, Крайнем Севере либо приравненных к нему территориях, с ненормированным режимом работы. В их число входят и работники, чья деятельность носит особый характер, иные сотрудники, имеющие права на льготу.

Дополнительной отпуск предоставляется следующим работникам:

1) Работающим на вредном (опасном) производстве.

С работником индивидуально заключается трудовой договор. Минимально он может отдыхать 7 дней.

2) Имеющим ненормированный график работы.

Число льготных дней к отпуску назначается им согласно положениям трудового договора и внутренних правил, но не менее трёх, что определяет ст. 119 ТК РФ.

3) Работающим на Крайнем Севере.

Минимум дополнительных дней к отпуску – 24. Тем, кто трудится на территориях, которые приближены к условиям Крайнего Севера, положено от 16 дополнительных дней.

4) Занятым особыми видами деятельности.

Минимальное количество дней и условия их выдачи оговариваются в ст. 118 ТК РФ. Например, для врачей – это минимум 3 дня. Получить их могут лица со стажем работы свыше 3-х лет.

5) Имеющим инвалидность.

У этой категории граждан нет дополнительных дней к отпуску. Согласно ст. 128 ТК РФ, они имеют право на удлинённый основной отпуск (от 30 дней) и отдых без содержания (2 месяца). Чтобы получить льготу, достаточно предоставить справку об инвалидности.

6) Находящимся на пенсии.

Пенсионеры получают дополнительные дни отдыха только в случае, если такое право предусмотрено в трудовом договоре. Они могут взять отпуск без содержания на 14 дней путём подачи заявления руководству с предоставления пенсионного удостоверения.

7) Имеющим профзаболевания.

Льготный отдых положен лицам, получившим травмы, болезни на производстве. Они вправе получить по заявлению выходные дни для санитарно-курортного лечения. Число дней определяется временем на лечение и поездку к месту.

8) Работающим в медучреждениях.

Получить ещё один отпуск им позволяет работа по особой специальности. Так, 14 дней положено сотрудникам, которые работают с ВИЧ-больными.

9) Участвовавшим в военных действиях.

Им положено 35 дополнительных дней отпуска по предоставлению удостоверения участника войны.

Воспользоваться льготой в виде дополнительного отпуск может каждый из вышеперечисленных категорий граждан. О чём нужно помнить, заключая трудовой договор.