Что подразумевается под дополнительным отпуском, его особенности

Как передает https://propensii.com/, это льготные категории граждан, которым такие дни предоставляются на основании статей Трудового Кодекса России или по решению руководства.
Лица, имеющие права на льготный отпуск
Для получения дополнительных дней к отпуску, сотрудник должен относиться к числу работающих на вредном производстве, Крайнем Севере либо приравненных к нему территориях, с ненормированным режимом работы. В их число входят и работники, чья деятельность носит особый характер, иные сотрудники, имеющие права на льготу.
Дополнительной отпуск предоставляется следующим работникам:
1) Работающим на вредном (опасном) производстве.
С работником индивидуально заключается трудовой договор. Минимально он может отдыхать 7 дней.
2) Имеющим ненормированный график работы.
Число льготных дней к отпуску назначается им согласно положениям трудового договора и внутренних правил, но не менее трёх, что определяет ст. 119 ТК РФ.
3) Работающим на Крайнем Севере.
Минимум дополнительных дней к отпуску – 24. Тем, кто трудится на территориях, которые приближены к условиям Крайнего Севера, положено от 16 дополнительных дней.
4) Занятым особыми видами деятельности.
Минимальное количество дней и условия их выдачи оговариваются в ст. 118 ТК РФ. Например, для врачей – это минимум 3 дня. Получить их могут лица со стажем работы свыше 3-х лет.
5) Имеющим инвалидность.
У этой категории граждан нет дополнительных дней к отпуску. Согласно ст. 128 ТК РФ, они имеют право на удлинённый основной отпуск (от 30 дней) и отдых без содержания (2 месяца). Чтобы получить льготу, достаточно предоставить справку об инвалидности.
6) Находящимся на пенсии.
Пенсионеры получают дополнительные дни отдыха только в случае, если такое право предусмотрено в трудовом договоре. Они могут взять отпуск без содержания на 14 дней путём подачи заявления руководству с предоставления пенсионного удостоверения.
7) Имеющим профзаболевания.
Льготный отдых положен лицам, получившим травмы, болезни на производстве. Они вправе получить по заявлению выходные дни для санитарно-курортного лечения. Число дней определяется временем на лечение и поездку к месту.
8) Работающим в медучреждениях.
Получить ещё один отпуск им позволяет работа по особой специальности. Так, 14 дней положено сотрудникам, которые работают с ВИЧ-больными.
9) Участвовавшим в военных действиях.
Им положено 35 дополнительных дней отпуска по предоставлению удостоверения участника войны.
Воспользоваться льготой в виде дополнительного отпуск может каждый из вышеперечисленных категорий граждан. О чём нужно помнить, заключая трудовой договор.