Эксперты Bloomberg рассказали о финансовом состоянии богатейших людей мира

Эксперты Bloomberg установили, что по итогам 2019 года совокупное состояние 500 богатейших людей планеты увеличилось на 25 % (1,2 трлн долл.). При этом согласно так называемому «индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), их состояние оценивается в 5,9 трлн долл., передаёт РИА Новости.

Самый большой прирост прибыли зафиксирован у Бернар Арно, который владеет такими торговыми марками, как Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Его состояние за 12 месяцев увеличилось на 36,5 млрд долл.

При этом самым богатейшим человеком планеты остается глава Amazon Джефф Безос, который за год потерял 9 млрд долл. из-за бракоразводного процесса.