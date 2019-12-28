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Как правильно выбрать входные двери

Москва, 28.12.2019
Защита входной двери будет зависеть от большого количества факторов. В первую очередь – это дверное полотно, петли, замок, коробка. Не стоит забывать о том, что приспособление должно обеспечивать не только безопасность, но сохранять тепло и не пропускать шум.
#PressRelease

Не стоит забывать о том, что приспособление должно обеспечивать не только безопасность, но сохранять тепло и не пропускать шум. Важное условие – это внешний вид дверного полотна, от которого во многом зависят цены на входные двери.

Металлическое дверное полотно

Дверь должна быть по толщине около двух мм – это стандартные требования. Может быть меньше, но только до 1,5 мм. Размер ячейки силового каркаса не должен быть больше 220 кв.см. Многие изготовители в данной ситуации делают дополнительное армирование листа, поэтому происходит обработка жидким пенополиуретаном.

Каркас изделия и его силовые детали делаются из квадратного гнутого профиля, где есть дополнительные ребра жесткости из уголка. Крепления замков должно быть усилено специальными бронированными пластинами или стаканами. Данная конструкция помогает обеспечить нужную стойкость к силовому вскрытию.

Теплоизоляция и защита от посторонних звуков происходят за счет минеральной ваты или пенопласта, который находится внутри двери. Приспособление должно иметь притвор, чтобы не было никаких щелей между коробкой и изделием. Дверную коробку изготавливают из стали такого же диаметра, что и дверь. Самый качественный вид – это П-образный профиль, который охватывает стенку дверного проема. Данное крепление не позволит выдавить дверное полотно наружу или вовнутрь.

Петли – третье звено, которое помогает обеспечить защиту против вскрытия. В обязательном порядке они должны быть с антисрезом. Бывают модели, где есть скрытые петли, но их эксплуатация ниже простых. Они имеют дополнительные детали, которые будут принимать на себя вес дверного полотна.

Хорошо помогают избежать различных взломов – замки. Их бывает не меньше двух с различными системами. Один замок сувальдный, а другой дисковый. Они помогают обеспечить безопасность и надежность. Все изделия отличаются между собой, а также имеют различный уровень защиты. Все зависит от изготовителя, а также стоимости и популярности. Дверное полотно должно иметь хотя бы глазок, чтобы не открыть двери злоумышленникам.

Входные двери из дерева

Деревянные двери – это надежная защита против взлома. Самые лучшие варианты – это дуб, сосна или красное дерево, так как они достаточно качественные и прочные. Чаще всего все двери покрываются натуральным шпоном. Бывают дверные полотна, которые делаются по канадской технологии.

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