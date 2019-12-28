Курс доллара: рублевое ралли подошло к концу

Российский рубль завершил неделю, торгуясь разнопланово к основным резервным мировым валютам. Так, в пятницу вечером на Московской бирже курс доллара составил 62,10 руб., что на 11,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,33 руб., подорожав на 27 коп.

По мнению экспертов, такая динамика курса национальной валюты обусловливалась тем, что доллар снижался относительно большинства мировых валют на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном.

Кроме того, повышение интереса к риску связано также с оптимистичными статистическими данными, которые вчера пришли из Поднебесной и которые свидетельствуют о благоприятных тенденциях в экономике КНР.

Как считает Елизавета Наумова из Альфа-банка, в пятницу с начала торгов рубль устремился к отметке 62 руб., благодаря низким объёмам торгов, когда сравнительно небольшие лоты заметно двигали котировки. При этом она отмечает, что в целом оптимистичные настроения на валютном рынке сохраняются, чему способствуют ожидания подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, а также уже упомянутая позитивная статистика из Китая.

«Кроме того, уже на следующей неделе выйдут данные по промышленному производству в России, но рынок уже будет отмечать Новый год и какие-либо импульсы роста или падения в валютных парах станут очевидными уже после праздников», – подчеркнула Наумова.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» предполагает, что в пятницу рубль поддерживали дорожающие нефтяные котировки. В частности, он напомнил, что к середине московских торгов баррель марки Brent стоил около 4210 руб. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,43%, недельная также до 6,43%, а месячная осталась на уровне 6,43%.

«Эти ставки явно указывают на присутствие дефицита ликвидности. В целом его можно объяснить выплатой зарплат организациями до новогодних праздников. В глобальном же плане также слабеет американская валюта, что также позволяет рублю чувствовать себя очень уверенно», – резюмировал он.

В свою очередь Сергей Дейнека из «БКС премьер» прогнозирует, что в предпраздничное начало будущей недели курс доллара может сформироваться в пределах 61,70-62,70 руб. В этом коридоре, по его мнению, валютная пара, вероятнее всего, и завершит 2019 год.

Александр Осин из ИК «Фридом финанс» уверен, что в конце декабря – начале январе рынок США будет периодически испытывать дефицит ликвидности в связи с бюджетными платежами и ростом долговой эмиссии.

«На таком фоне курс рубля может оказаться под давлением и солидно просесть. До каких отметок? Сказать пока сложно. Надо пережить праздники, а там будет видно», – резюмировал он.

По мнению старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой. Рублевое ралли декабря оказалось локальным, ярким, но непродолжительным, что и стало явным сигналом о том, что за укреплением национальной валюты не стоит ничего фундаментального. Скорее, даже наоборот: рублевое ралли обнажило проблему отсутствия внутреннего спроса.

Производство сейчас не растет, за исключением добывающей промышленности, потому что внутренние потребности розничного рынка весьма скромные. «Нарисованные» Росстатом доходы с приростом на 0,8% в этом году имеют мало общего с реальным положением дел. Даже при условии низкой — ниже 4% — инфляции россияне плавно становятся беднее, покупают меньше, и укрепления рубля не замечают. При текущей цене на нефть Brent и макроэкономических параметрах средний курс доллара должен быть в пределах 65-66 руб. «Россиянин» явно переоценен, уверена Анна Бодрова.