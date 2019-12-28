Погода на Новый год: шок – это по-нашему, синоптики обещают минус 50

До наступления Нового года осталось всего несколько дней. Поэтому всё более актуальным становится вопрос, какая погода ждёт Россию с боем курантов. И если в Европейской части страны климатическая обстановка будет спокойной, то жителей северных регионов страны ждут лютые морозы, шквалистый ветер и снегопады.

Погодана Новый год в Москве

По прогнозу синоптиков, погода на Новый год шокирует жителей Москвы, которые всё-таки вряд ли дождутся хотя бы умеренных морозов и снегопада. Так, 30 и 31 декабря в Москве пройдут небольшие осадки в виде мелкого дождя и возможно мокрого снега. Однако температурный фон до наступления Нового года останется выше нуля градусов. С боем курантов, столбики термометров могут опустится до минус 1. Предположительно, выпадут осадки, но пять-таки в виде дождя или в лучшем случае в виде мокрого снега.

1 января в российской столице станет немного холоднее, по прогнозу синоптиков подморозит до минус 3 градусов и, возможно даже выпадет снег, вот только сохранится ли он на почве, пока метеорологи сказать не могут.

Погода на севере Дальнего Востока. Прогноз на новый год

Так, настоящий шок испытают жители севера Дальневосточного региона. По прогнозу синоптиков, в Якутии в период с 28 декабря по 1 января столбики термометров буду опускаться до минус 40-45, а в районе Верхоянска до минус 50, местами ожидаются морозные туманы.

На западе Якутии прогнозируются морозы послабее – минус 33-35. Однако, такой температурный фон для этой республики в это время года явление обычное. А вот на Чукотке, куда дотягивается влияние студеного антициклона в континентальных районах подморозит до минус 48-50, что явно ниже климатической нормы.

Накануне Нового года смело могут сказать: «Шок – это по-нашему!» и жители центральных районов Магаданской области – здесь с боем курантов подморозит до минус 45. На побережье Охотского моря теплее, однако порывы ветра, которые будут достигать 28 метров в секунду и сильные снегопады, создадут ощущение жуткого холода.

Погода в Приморье и на Сахалине на Новый год

На погоду в Приморье окажет сильное влияние мощный циклон, который направляется сейчас с территории Поднебесной и уже держит путь в сторону российского региона. При этом, в ночь на воскресенье, 29 декабря в Приморском крае будет относительно спокойная климатическая обстановка. Днём же набегут облака, начнётся небольшой снег, морозы ослабеют до минус 4-8.

К понедельнику, 30 декабря снег и ветер усилятся – по прогнозу синоптиков, на побережье ожидаются порывы ветра, которые достигнут 20 метров в секунду. Зато станет ещё теплее. Например, днём на побережье температура может повыситься выше нуля градусов.

В последний день 2019 года, уже в тылу уходящего в сторону Сахалина циклона метеорологи прогнозируют небольшой, на востоке ещё умеренный снег, местами метель с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, на побережье – до 25-27 метров в секунду. При этом существенно похолодает. В частности, во Владивостоке к бою курантов подморозит до минус 15.

Но уже в первый день 2020 года почти на всей территории Приморье погода улучшится, а вот на Сахалине и в предновогодний и в новогодний день шоковая погода, которая она не порадует ни жителей, ни гостей острова: там ожидаются обильные снегопады, сильный порывистый ветер, не исключено нарушение паромной переправы, на дорогах гололедица.

Из летописи московской погоды

Декабрь-2019 стал одним из самых тёплых первых месяцев зимы историю метеонаблюдений. При этом ещё в 80-х годах прошлого века 28 декабря стал самым холодным днём декабря за всю историю наблюдений за погодой в Москве. В 1982 году столбики термометров под утро опускались до минус 38,8. Так холодно в первый месяц календарной зимы ни до, ни после этого дня не было.

Зато случались аномально тёплые дни в декабре. В частности, удивил всех последний месяц 2011 года. Тогда днём 28 декабря воздух прогревался до плюс 5,7. Случались в этот день и очень обильные снегопады. Например, 28 декабря 1981 года выпало 11,9 мм осадков, а сугробы всего за сутки выросли сразу на 12 см. Но самые высокие сугробы в это время года были зафиксированы в 1920 году, когда высота снежного покрова достигала 57 см.

Случалась и обратная ситуация – снега москвичам приходилось ждать до января. В среднем же, к концу декабря высота снежного покрова в Москве достигает 17-18 см. Уже понятно, что даже если вдруг сейчас столицу неожиданно завалит снегом, до этих отметок сугробы вырасти точно не сумеют.

При этом, 28 декабря 2019 года, погода в Москве уже больше похожа на зимнюю, местами идёт совсем небольшой снег, а термометры показывают от минус 1 до плюс 1 градуса. Конечно, это существенно выше климатической нормы, но поступь зимы всё равно ощущается.

28 декабря 2018 году в российской столице было гораздо прохладнее – синоптики фиксировали минус 8,7 в ночные часы минус 4,8 в светлое время суток. Кроме того, ровно года назад шёл снег, в высота снежного покрова превышала климатическую норму, составив 28 см.