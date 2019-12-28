В России ответили на заявление США по «Северному потоку – 2»

Алексей Пушков – член Совета Федерации – прокомментировал заявление американского Госдепа, потребовавшего под угрозой санкций от компаний-подрядчиков проекта «Северный поток – 2» прекратить до 20 января 2020 года все работы, связанные с этим газопроводом.

По словам российского сенатора, все эти требования, угрозы и санкции не оставляют никаких надежд на изменение отношений между Москвой и Вашингтона. При этом Пушков напомнил, что об обещании главы Белого дома Дональда Трампа наладить отношения с Россией.

«Если у кого-то ещё и оставались какие-то иллюзии о возможности улучшения российско-американских отношений, то санкции против «Северного потока – 2» «не оставили от них «камня на камне». А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с РФ тем более невозможны», – резюмировал Пушков.

Напомним, накануне Государственный департамент США обнародовал официальное заявление, в котором содержится требование к компаниям-подрядчикам проекта «Северный поток – 2» прекратить до 20 января 2020 года все работы, связанные с этим газопроводом. В противном случае, Госдеп пригрозил им санкциями.

«Если компании, которые являются подрядчиками «Северного потока – 2» незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нём, то они попадут под ограничительные меры США», – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

При этом отмечается, что санкции коснутся компаний, участвующих в строительстве газопровода, а также их топ-менеджеров – они будут лишены возможности получить визу США. Кроме того, их транзакции, связанные с их недвижимостью или активами в США, будут немедленно заблокированы.