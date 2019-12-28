Виды газовых котлов и как правильно выбрать

Устройства Бакси настенные, такие как газовые котлы Baxi Eco 4s в Ростове, имеют большое количество плюсов, если сравнивать с напольными. Они дают возможность сэкономить нужную площадь квартиры.

Разновидности и главные критерии выбор газового котла

Существует несколько типов устройств, которые отличаются между собой.

Следующие виды:

Газовый котел фирмы Baxi одноконтурного типа. Они используются только в системах отопления. Газовый котел Бакси двухконтурный. Кроме того, что он отапливает помещение, он используется для горячей воды, при этом не забирает тепло в системе отопления.

На сегодняшний день стали популярны и востребованы устройства конденсационного типа. Люди постоянно оставляют о них только положительные отзывы. С помощью высокого уровня КПД происходит экономичное использования газа. Через какой-то промежуток времени потребуется сливать конденсат.

Монтаж газового котла

На самом деле, монтаж котла сделать легко, но не стоит своими руками пытаться установить его. Потребуется иметь определенные навыки в газовой сварке, а также опыт, чтобы правильно все сделать.

Рекомендуется знать следующие правила при монтаже котла:

Перед установкой приспособления, нужно выключать газопровод, а также подачу жидкости в систему. Запрещается делать горячее и холодное гнутье труб. Все работы должны проводится только с помощью отводов. Когда происходит проводка трубопровода через стену или перегородку, то нужно устройство гильз из труб большого размера. Все трубы обязаны быть чистыми и покрашенными масляной краской за несколько раз. Нельзя вносить каких-либо изменений в систему котла.

Ремонт газового котла должен делать только квалификационный специалист. Если что-то будет неправильно сделано, то могут быть серьезные проблемы в работе устройства.

Как правильно выбрать качественный газовый котел

Если устройство будет правильно подобрано, то не возникнет никаких сбоев в работе. Лучше всего обращаться за этим к специалистам, чтобы они помогли.

Критерии выбора:

Потребуется выбрать какая мощность должна быть у котла.

Определиться с тем, какой приобретать котел: одноконтурный или двухконтурный.

Выбрать настенный или напольный вариант.

Лучше всего заранее посмотреть какие отзывы оставляют люди о котлах Бакси. Можно увидеть всю информацию в интернете.