«Большой обмен» пленными проходит в Донбассе

Представители Украины и независимых республик Донбасса приступили к обмену пленными. В настоящее время автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении омбудсменов Донецкой и Луганской народных республик заезжают на КПП «Майорск», где непосредственно будет проходить процедура обмена.

По словам представителя ДНР Дарьи Морозовой, первой задержанных Киеву передаст ЛНР. Представители Луганска уже на территорию Украины. Как она пояснила, ели там всё пройдёт успешно, то дальше будет меняться ДНР.

Согласно информации представителя ДНР в СЦКК, сейчас обстановка в районе проведения обмена спокойная. При этом подчёркивается, что Киев пока строго выполняет все ранее данные гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что представители ДНР готовы передать Киеву 55 человек, забрать планируют 87. При этом минимум 22 человека из списка Донецка отказываются освобождаться. Однако вчера стало известно, что 2 человека согласились перемещаться на территорию ДНР, ещё 3 согласны на обмен, но хотят остаться на территории «самостийной». В ЛНР готовы передать до 30 человек.