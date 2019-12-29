Немцы назвали Меркель, Путина и Макрона главными политиками 2020 года

Согласно социологическому опросу, который провёл института Yougov (ФРГ), самую значимую роль в наступающем 2020 году будут играть президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Агела Меркель, пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

При этом немецкого лидера Меркель поддержали 22% респондентов. Около 20% участников опроса считают, что главным политиком-2020 станет глава РФ Владимира Путина. Чуть меньше голосов у Макрона (19%).

При этом за президента США Дональда Трампа отдали свои голоса всего 16% граждан ФРГ, а у главы немецкого Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая вскоре заменит Меркель на посту лидера ХДС, всего 3% поддержки населения Германии.