Представители ЛНР выехали к месту обмена пленными с Украиной

Рано утром 29 декабря представители Луганской народной республики (ЛНР) направились к КПП «Горловка-Майорск», расположенному в Донецкой народной республике (ДНР) для обмена удерживаемыми лицами с Киевом, передаёт агентство «Интерфакс».

Как рассказал журналистам Ольга Кобцева – представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу, ещё в субботу сторонам удалось согласовать окончательные списки лиц, которые будут сегодня обменяны.

«Мы очень надеемся, что на то, что Киев выполнит до конца все взятые на себя обязательстваи люди смгут встретить Новый год в своих семьях», – заявила она, пояснив, что окончательный формат обмена станет известен только непосредственно при его осуществлении.