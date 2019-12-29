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Прогноз погоды: нас всех завалит снегом – синоптики о погоде в новогоднюю ночь

Москва, 29.12.2019
  • Прогноз погоды: нас всех завалит снегом – синоптики о погоде в новогоднюю ночь

Александр Щербак/ТАСС

Несмотря на то, что во многих регионах РФ сохраняется дефицит снега, синоптики не унывают. По их прогнозам, в новогоднюю ночь всю страну завалит снегом, что естественно порадует россиян.

Погода в Центральной России. Синоптики рассказали о снегопадах накануне Нового года

Так, по прогнозу синоптиков, накануне Нового года в центр Европейской России придёт по-настоящему зимняя погода со снегопадами и морозами. В частности, метеорологи обещают 30 декабря по всей территории Европейской части страны от Белгородской до Ярославской областей понижение температурного фона до минус 2-4, а также метель и обильные снегопады.

При этом, как поясняют метеорологи, через всю территорию ЦФО с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. Под их влиянием атмосферное давление начнёт падать, а весь округ накроют снегопады. Кроме того, ожидается сильный ветер, порывы которого в некоторых областях будут достигать 20 метров в секунду. Однако, по прогнозу синоптиков, в ночь на 31 декабря температура пойдёт вверх и столбики термометров, добравшись до нулевой отметки останутся там уже до наступления Нового года.

На Европейском Севере снегопады, метели и штормовой ветер 

По прогнозу синоптиков, завалит снегом и весь Европейский Север страны. По данным синоптиков, североатлантический циклон сейчас выходит на акваторию Баренцева моря. И уже к 31 декабря – 1 января его центр окажется вблизи южной оконечности Шпицбергена. Под влиянием циклонических воздушных масс в Мурманской области ожидается относительно тёплая погода, но с мокрым снегом и сильной гололедицей. При этом столбики термометров в новогоднюю ночь здесь опустятся до минус 7-9.

В Архангельской области при облачной погоде сильные осадки в виде мокрого снега ожидаются 30 декабря. Температура воздуха составит около нуля градусов, в отдельных районах на дорогах будет гололедица, при ветре с порывами до 20 метров в секунду, разыграются метели. В ночь на 1 января также ожидаются осадки, но невысокой интенсивности. При этом с боем курантов подморозит до минус 5-7.

Ненастной обещает быть погода в новогоднюю ночь и в Ненецком округе. Здесь метеорологи прогнозируют минус 10-12, снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 23-25 метров в секунду, на побережье ветер будет достигать почти ураганной силы – до 32-35 метров в секунду.

Атмосферный фронт циклона дотянется и до Вологодской области. Правда, с боем курантов здесь воздух прогреется до плюс 2, но будет очень сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь

По прогнозу синоптиков, не останутся без снега в новогоднюю ночь и москвичи. В частности, метеорологи прогнозируют, что 31 декабря в российской столице выпадет небольшой снег. В светлое время суток в последний день 2019 года ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега. В новогоднюю ночь температура воздуха опустится, и предположительно выпадет снег. 1 января также ожидается облачная погода и снег. При этом до конца первой недели 2020 года столбики термометров будут держаться на отметках от плюс 1 до минус 2. В некоторых районах будет идти снег, но обильным и продолжительным он всё-таки не ожидается.

О снежном покрове на территории России. История и реальность

Как напоминают синоптики, в «правильную» зиму в это время года обычно по всему Центру России снежный покров уже лежит повсеместно. В этом же году, его как не было, так почти пока и нет. Согласно многолетним наблюдениям за погодой в Европейской части страны, средняя высота снега в конце декабря обычно составляет 15-25 см. Но случались и зимы, когда ещё до наступления новогодних праздников сугробы достигали 60 см и даже выше. Но это, увы не про 2019 год.

Зато на Европейском Севере, где проложили путь мощные, влажные циклоны из Атлантики, снега очень много и это, несмотря на то, что там уже наблюдались оттепели. Но они уже в прошлом. Сейчас же, по данным на 28 декабря, в Карелии высота снежного покрова составляет 20 см, в Мурманской области – почти 30 см, в Архангельской области и республики Коми почти 60 см. В Ненецком же автономном округе сугробы и вовсе выросли до 80 см.

Есть немного снега на Верхней и Средней Волге. Здесь, правда высота сугробов всего 2-6 см, зато на севере Поволжья со снегом всё в порядке – 20 см. Прибавилось снега в последние дни года также на Урале и в южных регионах Сибири.

При этом, по прогнозу синоптиков, ещё до Нового года атмосферные фронта принесут сюда новые мощные порции снежных осадков – соответственно подрастут и сугробы. Самые высокие из них прогнозируются в среднем течение Оби и в низовьях Енисея. Здесь высота снежного покрова составит почти 1 метр. Немного отстает север Хабаровского края, где с боем курантов наметёт до 80-90 см.

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