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В Вене продолжаются переговоры Москвы и Киева по газу

Москва, 29.12.2019

Двухсторонние переговоры между Москвой и Киевом по транзиту российского «голубого топлива» через территорию «самостийно» продолжаются. Об этом представителям СМИ рассказал Сергей Макогон – глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины».

По его словам, ближайшая цель переговорного процесса полностью юридически подготовить все договорённости по транзиту, передаёт РИА Новости.

В свою очередь руководитель «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев пояснил, что пока никаких согласованных с российской компанией «Газпром» текстов соглашений в рамках пакетных договоренностей по транзиту газа нет.

Ранее сообщалось, что Москва, Киев и Брюссель достигли принципиального соглашения по газу. В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что страны-участники переговоров подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.

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