Немецким банкам деньги больше не нужны

После того, как ЕЦБ пять последних лет вводил отрицательные процентные ставки по вкладам, немецкие банкиры наконец тоже решили нарушить последнее табу и начали вводить отрицательные процентные ставки, включая вклады, на которых лежат совсем маленькие суммы, вплоть до 1 евро.

Конечно, в Германии так же, как и в других странах Европы, можно найти банки, которые уже не один год берут с клиентов деньги за депозиты. Однако до нынешнего времени они делали это в большинстве для вкладов, начиная со 100 тыс. евро.

Между тем, появился первый признак грядущих перемен. Один из маленьких мюнхенских банков ввел ставку -0,5% на абсолютно все новые вклады независимо от лежащих на них сумм. Мюнхенских банкиров поддержали коллеги на востоке Германии. Третий банк намерен ввести более высокую или, вернее, низкую процентную ставку на вклады.

Кредитные финансовые учреждения готовятся к длительным периодам отрицательных ставок по мере того, как развитие европейской экономики замедляется. В сентябре ЕЦБ снизил депозитную ставку с -0,4 до -0,5%, что повысило стоимость хранения в ЕЦБ лишних денег другими банками.

Конечно, у этой политики имеются исключения, но годы крайне низкой прибыли не оставляют маленьким кредитным организациям и учреждениям выбора.

«Шлюзы открыты,- объяснил читателям Bloomberg ситуацию Фридрих Хайнманн, глава отдела корпоративного налогообложения и общественных финансов в экономическом исследовательском институте ZEW в Мангейме.- Скоро увидим цепную реакцию».

Немецкие кредиторы долго не решались ввести отрицательные ставки для ритейловых клиентов. Их тревожили риски для репутации, потому что немцы считаются самыми экономными и бережливыми в Европе. В 2017 г. уровень сбережений населения в ФРГ находился почти на 10%, что вдвое выше среднего по континенту уровня, по данным Deutsche Bank AG.

В авангарде немецкого движения отрицательных ставок идет мюнхенский банк Volksbank Raiffeisenbank Fuerstenfeldbruck, объявивший, что отныне для всех новых клиентов, открывающих сберегательные счета, будет вводиться процентная ставка -0,5%.

В объяснении банка говорится, что инициатором введения отрицательных ставок является ЕЦБ.

Такой же политики по отношению к физическим клиентам придерживается Kreissparkasse Stendal, банк, находящийся на востоке ФРГ. Оба упомянутых банка вводят отрицательные ставки для новых клиентов, открывающих определенные виды вкладов, которые позволяют каждый день снимать со счетов любые суммы. Это самый распространенный вид банковских счетов в Германии.

Кстати, на уже имевших вклады в банках новшества в основном не распространяются.

«Отрицательные ставки, похоже, сигнализируют новичкам, что банку не нужны дополнительные клиенты»,- говорит Изабель Шнабель, профессор Боннского университета, которую Берлин выдвинул своим кандидатом в правление ЕЦБ.

Один из крупнейших в Германии кредитных банков - Frankfurter Volksbank, намерен пойти еще дальше и ввести ставку – 0,55% на все счета новых клиентов.