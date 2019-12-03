Вход/Регистрация Подписка

Немецким банкам деньги больше не нужны

Москва, 03.12.2019
#Банки
#Финансы
#Сергей Мануков
  • Немецким банкам деньги больше не нужны

dpa/picture-alliance

После того, как ЕЦБ пять последних лет вводил отрицательные процентные ставки по вкладам, немецкие банкиры наконец тоже решили нарушить последнее табу и начали вводить отрицательные процентные ставки, включая вклады, на которых лежат совсем маленькие суммы, вплоть до 1 евро.

Конечно, в Германии так же, как и в других странах Европы, можно найти банки, которые уже не один год берут с клиентов деньги за депозиты. Однако до нынешнего времени они делали это в большинстве для вкладов, начиная со 100 тыс. евро.

Между тем, появился первый признак грядущих перемен. Один из маленьких мюнхенских банков ввел ставку -0,5% на абсолютно все новые вклады независимо от лежащих на них сумм. Мюнхенских банкиров поддержали коллеги на востоке Германии. Третий банк намерен ввести более высокую или, вернее, низкую процентную ставку на вклады.

Кредитные финансовые учреждения готовятся к длительным периодам отрицательных ставок по мере того, как развитие европейской экономики замедляется. В сентябре ЕЦБ снизил депозитную ставку с -0,4 до -0,5%, что повысило стоимость хранения в ЕЦБ лишних денег другими банками.

Конечно, у этой политики имеются исключения, но годы крайне низкой прибыли не оставляют маленьким кредитным организациям и учреждениям выбора.

«Шлюзы открыты,- объяснил читателям Bloomberg ситуацию Фридрих Хайнманн, глава отдела корпоративного налогообложения и общественных финансов в экономическом исследовательском институте ZEW в Мангейме.- Скоро увидим цепную реакцию».

Немецкие кредиторы долго не решались ввести отрицательные ставки для ритейловых клиентов. Их тревожили риски для репутации, потому что немцы считаются самыми экономными и бережливыми в Европе. В 2017 г. уровень сбережений населения в ФРГ находился почти на 10%, что вдвое выше среднего по континенту уровня, по данным Deutsche Bank AG.

В авангарде немецкого движения отрицательных ставок идет мюнхенский банк Volksbank Raiffeisenbank Fuerstenfeldbruck, объявивший, что отныне для всех новых клиентов, открывающих сберегательные счета, будет вводиться процентная ставка -0,5%.

В объяснении банка говорится, что инициатором введения отрицательных ставок является ЕЦБ.

Такой же политики по отношению к физическим клиентам придерживается Kreissparkasse Stendal, банк, находящийся на востоке ФРГ. Оба упомянутых банка вводят отрицательные ставки для новых клиентов, открывающих определенные виды вкладов, которые позволяют каждый день снимать со счетов любые суммы. Это самый распространенный вид банковских счетов в Германии.

Кстати, на уже имевших вклады в банках новшества в основном не распространяются.

«Отрицательные ставки, похоже, сигнализируют новичкам, что банку не нужны дополнительные клиенты»,- говорит Изабель Шнабель, профессор Боннского университета, которую Берлин выдвинул своим кандидатом в правление ЕЦБ.

Один из крупнейших в Германии кредитных банков - Frankfurter Volksbank, намерен пойти еще дальше и ввести ставку – 0,55% на все счета новых клиентов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Подписанием газового контракта с Украиной занялись всерьез
      Глава «Газпрома» рассказал российскому президенту о сложностях, которые мешают подписанию нового контракта на транзит газа с Украиной
    2. Строили, строили и не совсем достроили
      27 ноября официально открылась трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, еще один участок – обход Твери – будет построен и запущен не ранее 2021 года. А высокая стоимость проезда по участку, прилегающего к МКАД, заставляет задуматься о возможной новой проблеме
    3. Равенство возможностей женщин в любом возрасте
      Что значит женская красота? Это предмет восхищения и зависти, поклонения и ненависти, подражания и мести. Однако, ни один человек на планете не способен сформулировать критерии женской красоты.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама