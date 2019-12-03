«Фанерный театр. Программа современного искусства в БДТ» — проект, которым Большой драматический театр завершает празднование своего 100-летия. ФАНЕРНЫЙ ТЕАТР — концептуальный архитектурный объект, созданный к 100-летию БДТ (авторы — художник Александр Шишкин-Хокусай, режиссер Андрей Могучий, архитектор Андрей Воронов). Вторжение фанерной конструкции в пространство классического театра XIX века возвращает зрителя в 1919 год. По замыслу создателей, архитектурная инсталляция «Фанерный театр» посвящена Александру Блоку, первому художественному БДТ, и выдающимся художникам, работавшим в театре в 1920-30-е годы.

Фанерный театр — это инсталляция, установленная в Основном здании БДТ, которая функционирует как настоящий театр и имеет собственную сценическую площадку и зрительный зал на 30 мест.

Кульминацией программы станет фестиваль Яна Фабра — Love is the Power Supreme («Любовь — высшая сила»), который пройдет со 1 по 16 декабря. 14, 15, 16 декабря состоится российская премьера «Ночного писателя» – версия спектакля создана специально для сцены «Фанерного театра БДТ» и основана на дневниках художника. «Ночной писатель» станет первой репертуарной режиссерской работой Фабра в России.

ЯН ФАБР (Jan Fabre) — художник, театральный режиссер, перформер, драматург, сценограф, хореограф. На сегодняшний день является одним из главных художников современности.

Начав жизнь в искусстве в 70-е гг. с провокационных перформансов и картин, нарисованных шариковой ручкой BIC и собственной кровью, в 80-е гг. Фабр приходит к театральной режиссуре. В 1986 г. он создаёт компанию Troubleyn (название — девичья фамилия матери Фабра), которая занимается проектами в области театра и танца, а также является творческой лабораторией художника.

Театр для Фабра — всеобъемлющая форма искусства, где диалог существует наравне с танцем, музыкой, оперой, перформансом и импровизацией. Хаос и порядок, повторение и безумие, метаморфозы и безликость — неотъемлемые составляющие его театра. Наряду с вековыми ритуалами и философскими вопросами, Фабр работает с такими темами как насилие, вожделение, красота и эротика.

Фестиваль Яна Фабра проходит совместно с компанией «Троблейн/Ян Фабр» (Troubleyn/Jan Fabre)

Проект подготовлен совместно с Фондом культуры и искусства «ПРО АРТЕ», которому в этом году исполняется 20 лет.