Иностранные туристы стали реже посещать Россию

По данным Ростуризма, иностранные граждане стали реже посещать нашу страну. Так, за 8 месяцев 2019 года иностранные туристы совершили 19,1 млн поездок в РФ, что почти на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что снижение интереса к России наблюдается, как со стороны граждан дальнего зарубежья, так и из государств, входящих в СНГ.

Наибольшее количество иностранных туристов, которые с января по сентябрь посетили РФ, к нам из Поднебесной (1,595 млн человек). На втором месте туристы из Финляндии (681 тыс.), на третьем – из ФРГ (592 тыс.). Среди стран СНГ лидируют граждане Казахстана.