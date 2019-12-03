Климатологи предупредили о наступлении гибельного голода

Международная группа учёных, которая объединяет климатологов разных стран мира, провела исследования, которые показали, что из-за изменения климата ещё в этом столетии на Земле существенно снизятся запасы сельскохозяйственных и морских ресурсов. А это в свою очередь станет причиной глобального голода.

В документе, который опубликован на сайте Phys.org, поясняется, что так как уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу пока не удаётся, исследования, нацеленные на прогнозирование ситуации в текущем столетии, просто необходимы. В своей новой работе учёные воссоздали теоретическую модель, чтобы спрогнозировать состояние двух основных источников продовольствия: сельского хозяйства и рыболовства.

При этом в исследовании они учитывали, в каких районах выращиваются и вылавливаются продукты питания, а также какое воздействие климат может оказывать на эти районы. В частности, учёные установили, что глобальное потепление окажет губительное влияние на тропики. Зато в таких северных государствах, как Россия и Канада, для сельского хозяйства условия станут более благоприятными.

В целом же, к концу этого века почти 90% населения планеты будут проживать в районах, где производство продуктов питания сильно упадёт. При этом в с/х секторе это снижение составит около 25%, а в рыболовстве — 60%. Также отмечается, что самыми уязвимыми к глобальному потеплению являются бедные страны, которые из-за наступления голода уже к началу следующего столетия могут потерять до 95% своего населения.