Курс доллара: из Лондона пришли плохие новости для рубля

Доллар восстанавливает прежнюю динамику по отношению к иене после того, как глава белого дома Дональд Трамп заявил журналистам в Лондоне, что торговая сделка между Вашингтоном и Пекином, возможно, будет заключена не до конца этого года, как это планировалось раньше, а уже ближе к президентским выборам-2020.

При этом американский лидер пригрозил ввести дополнительные 15% сборов с китайского импорта в размере 160 млрд долл. с 15 декабря.

Это плохая новость в том числе и для рубля. Напомним, ранее эксперты предупреждали, что будущее национальной валюты во многом зависит от того смогут ли США и КНР договориться о первой фазе торговых переговоров. Правда, пока рубль никак не отреагировал на новости из Лондона. Так, по данным на 16:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,15 руб., курс евро – 71,03 руб. Таки образом, нацвалюта торгуется почти на тех же уровнях, что и накануне.

При этом нефтяные котировки после заявлений Трампа уже просели на 0,5%. Снизились и фондовые индексы в Европе. Например, Stoxx Europe 600 упал после роста в начале сессии. Контракты по основным индексам акций США также упали.

Сейчас инвесторы ждут любые положительные сигналы о том, что две крупнейшие экономики мира всё-таки подпишут первую части торговой сделки. Однако после новых заявления Трампа, надежд на это почти не остаётся. Тем более стало известно, что правительство Поднебесной готовит чёрный список компаний США в качестве возможного ответного акта.