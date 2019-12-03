Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: из Лондона пришли плохие новости для рубля

Москва, 03.12.2019
  • Курс доллара: из Лондона пришли плохие новости для рубля

Алексей Павлишак/ТАСС

Доллар восстанавливает прежнюю динамику по отношению к иене после того, как глава белого дома Дональд Трамп заявил журналистам в Лондоне, что торговая сделка между Вашингтоном и Пекином, возможно, будет заключена не до конца этого года, как это планировалось раньше, а уже ближе к президентским выборам-2020.

При этом американский лидер пригрозил ввести дополнительные 15% сборов с китайского импорта в размере 160 млрд долл. с 15 декабря.

Это плохая новость в том числе и для рубля. Напомним, ранее эксперты предупреждали, что будущее национальной валюты во многом зависит от того смогут ли США и КНР договориться о первой фазе торговых переговоров. Правда, пока рубль никак не отреагировал на новости из Лондона. Так, по данным на 16:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,15 руб., курс евро – 71,03 руб. Таки образом, нацвалюта торгуется почти на тех же уровнях, что и накануне.

При этом нефтяные котировки после заявлений Трампа уже просели на 0,5%. Снизились и фондовые индексы в Европе. Например, Stoxx Europe 600 упал после роста в начале сессии. Контракты по основным индексам акций США также упали.

Сейчас инвесторы ждут любые положительные сигналы о том, что две крупнейшие экономики мира всё-таки подпишут первую части торговой сделки. Однако после новых заявления Трампа, надежд на это почти не остаётся. Тем более стало известно, что правительство Поднебесной готовит чёрный список компаний США в качестве возможного ответного акта.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Подписанием газового контракта с Украиной занялись всерьез
      Глава «Газпрома» рассказал российскому президенту о сложностях, которые мешают подписанию нового контракта на транзит газа с Украиной
    2. Строили, строили и не совсем достроили
      27 ноября официально открылась трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, еще один участок – обход Твери – будет построен и запущен не ранее 2021 года. А высокая стоимость проезда по участку, прилегающего к МКАД, заставляет задуматься о возможной новой проблеме
    3. Равенство возможностей женщин в любом возрасте
      Что значит женская красота? Это предмет восхищения и зависти, поклонения и ненависти, подражания и мести. Однако, ни один человек на планете не способен сформулировать критерии женской красоты.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама