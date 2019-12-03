Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

В понедельник, 2 декабря, российский рубль немного снизился к доллару и евро. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 64,34 руб., что на 2 коп. выше уровня предыдущего закрытия. Евро к этому времени торговался по 70,92 руб., прибавив 5 коп. При этом в моменте курс евро составлял 71,05, пробив отметку в 71 руб. впервые с 1 ноября 2019 года.

По мнению экспертов, национальная валюта, начав вчерашний день в минусе на фоне продолжающейся неопределённости вокруг договорённостей между Китаем и США, к вечеру отыгралась, благодаря росту нефтяных котировок и закончила понедельник почти на тех же позициях, что и пятницу.

Как напомнили аналитики «ВТБ Капитал», нынешняя неделя предшествует так называемой неделе тишины, когда в преддверии заседания совета директоров российского регулятора, начиная со следующего понедельника руководство Центробанка будет воздерживаться от любых комментариев.

«Поэтому текущая неделя предоставляет последнюю возможность повлиять на ожидания рынка в отношении исхода заседания, которое, безусловно, окажет влияние на курс национальной валюты», – отметили в «ВТБ Капитал».

Михаил Коган из Высшей школы управления финансами также считает, что заседание Банка России может повлиять на перспективы рубля. Он напомнил, что большинство экспертов прогнозирует снижение ключевой ставки на 25 б. п.

«При наличии сигналов перехода к «паузе» в дальнейших действиях при ухудшении внешнего фона это может заметным образом повлиять на устойчивость национальной валюты, – подчеркнул эксперт. – В то же время при сигналах готовности регулятора не останавливаться на достигнутом и продолжить снижение ключевой ставки в ближайшее время, если это к тому же совпадёт с улучшением внешнего фона, рубль сможет вновь ощутить приток средств нерезидентов, которые могут возобновить «ралли» на долговом рынке».

При таком сценарии, как полагает Коган, национальная валюта может попытать удачи в стремлении к возвращению к минимальным в этом году 62,50 руб., что произойдёт вероятно уже после нового года.

Напомним, ранее Николай Минко – стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок – дал прогноз по ключевой ставке ЦБ. По его мнению, российский регулятор на своём ближайшем заседании, запланированном на 13 декабря 2019 года примет решение о снижении ключевой ставки, передаёт РИА Новости.

«Мы ожидаем, что Центробанк в декабре снизит ставку на 50 б.п. – до 6% годовых», – предположил Минко.

При этом он пояснил, что снижение ставки произойдёт на фоне низкой инфляции и слабого потребительского спроса в стране.

В свою очередь его коллега Ренат Малин из отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management обрисовал ближайшие перспективы рубля в паре с долларом. По его мнению, в краткосрочной перспективе «американец» будет торговаться в коридоре 63,80-64,80 руб. Однако он не исключил, что до конца декабря возможно снижение курса национальной валюты.

При этом аналитик считает, что общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют развивающихся рынков будет определять динамику курса рубля в ближайшее время. Речь идёт, прежде всего, как он полагает, о новостях по торговым переговорам Вашингтона и Пекина, а также по монетарной политике глобальных центробанков.

«А учитывая, что все они взяли паузу в снижении ставок, то ещё до начала 2020 года возможно умеренное ослабление национальной валюты», – резюмировал он.

Ранее Сбербанк прогнозировал, что курс доллара к концу года составит 67,00 руб.