Лукашенко заявил, что выступает за улучшение отношений между Белоруссией и ЕС

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что выступает за улучшение отношений его страны с Евросоюзом.

Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте Сербии. Президент Белоруссии также подчеркнул, что в свое время Вашингтон и Брюссель ввели санкции против Белоруссии, но со временем осознали, что допустили серьёзную ошибку, передаёт РИА Новости.

«Они искали повод, чтобы, как-то выйти из этой ситуации, сохранив своё лицо, наша же позиция по основной повестке международных отношений оказалась для них приемлемой. Поэтому сейчас ситуация поменялась, и теперь как мы, так и они стараемся наладить нормальные отношения. А ещё Белоруссия выступает категорически против всяких «брекситов» и против распада такоего важного для континента объединения, как Еврооюз», – резюмировал Лукашенко.