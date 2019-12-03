Мировая экономика: отчего-то мне неуверенно

Ежеквартальный опрос о состоянии мировой экономики GECS показал, что в III квартале 2019 года уровень экономической уверенности упал, достигнув самой низкой отметки за последние 8 лет. Прежде такое же падение фиксировалось за II квартал, и возможно, вскоре придется говорить уже о минимуме за 9 лет.

Как сообщает Finmarket со ссылкой на текст документа, на глобальном уровне снизились как занятость, так и инвестиционные намерения, что, в свою очередь, еще больше замедлило экономический рост. Его замедление будет продолжаться и в 2020 году.

Отчет GECS составляется из опроса 1162 представителей ACCA — глобальной профессиональной организации, объединяющей специалистов в сферах финансов, аудита и учета, и членов IMA — Института управленческого учета.

Деловые круги, не находя других объяснений, связывают свое беспокойство в основном с торговой войной между США и КНР. Так, с ее начала в мае 2018 года, таможенные пошлины США, применяемых к целому ряду китайских товаров, выросли с 10-15% до 25-30%.

В то же время эксперты отметили ряд достаточно позитивных для мировой экономики сигналов. Прогнозные риски ослабевают. Ослабевает, пятый квартал подряд, беспокойство по поводу роста операционных издержек: в третьем квартале оно зафиксировано на уровне 42%, самом низком за последние два с половиной года.

Инфляция в развитых странах в настоящее время составляет менее 2%, создавая возможности для смягчения кредитно-денежной политики, уже введенной Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком (ЕЦБ). Все вместе взятое, с учетом также стабильного положения на рынке труда во многих развитых экономиках, позволяет предполагать, что рецессия маловероятна.

Действительно, признает главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич, в последнее время наблюдается замедление деловой активности по всему миру. В частности, это демонстрируют индикаторы PMI, измеряющие деловую активность. 2 декабря были опубликованы данные по PMI в промышленности в Европе и США, показавшие, в большинстве своем, значения ниже 50 пунктов, что говорит о снижении деловой активности в промышленности. Торговые войны, опасения относительно замедления мировой экономики и снижения спроса негативно влияют на настроения бизнеса и его желание инвестировать и развиваться.

Что же касается дальнейшей динамики, то, как считает эксперт, деловая активность в ближайшее время может продолжить замедляться на фоне сохранения напряженности в мире из-за торговых войн и несмотря на попытки простимулировать экономику со стороны центробанков. С учетом этого Богдан Зварич ожидает, что в первом полугодии следующего года мировая экономика может продолжить замедляться, и лишь во второй его половине следует ожидать попыток возобновления активности.

Ситуация в мировой экономике продолжает выглядеть хрупкой, так как разногласия между Китаем и США по поводу торговых войн сохраняются, признает и аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Неопределенность в отношении торговли негативно сказывается на настроениях бизнеса и подавляет деловую активность. В то же время, по данным за ноябрь появились признаки улучшения настроений, которое, возможно, связано с готовящейся первой фазой торговой сделки США и КНР.

Что касается глобального индекса PMI, то, несмотря на его компоненты, впервые с апреля индикатор поднялся выше 50, что говорит о росте деловой активности в промышленности, тогда как последние полгода наблюдался спад, обращает внимание эксперт. Подобное улучшение может являться признаком достижения дна. Улучшения наблюдались в Европе, Китае. По США два индекса от разных источников — ISM и Markit расходятся в показаниях. Индекс от Markit, который используется в расчетах глобального индекса, вырос до 52,6, в то время как индекс ISM обновил минимум и снизился до 48,1. Подобное расхождение не позволяет говорить об уверенном восстановлении производства в США.

Таким образом, указывает Ален Сабитов, в мировой экономике появляется надежда на восстановление промышленного производства, что может позволить темпам роста глобальной экономики развернуться вверх. Однако для этого нужно сильное торговое соглашение между Китаем и США, способное устранить любую неопределенность вокруг глобальной торговли. В противном случае нынешний отскок индексов деловой активности может быть лишь временным, за которым последует очередное замедление мировой экономики. К примеру, в 2008 году индекс PMI от ISM в США три месяца подряд улучшался, что дало надежду инвесторам на восстановление экономики, однако за этим последовала обвал, и все закончилось рецессией.

Подробно о характере долгосрочных перемен в мировой экономике читайте в выпуске журнала «Эксперт» от 2 декабря 2019 года.