Названы города России с самой дешёвой арендой жилья на Новый год

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав данные оплаченных броней отелей, квартир и домов туристов, путешествующих парами, на период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, составили список российских городов, суточная аренда жилья в которых на новогодние каникулы стоит менее чем 2 тыс. руб.

Самая дешёвая аренда жилья зафиксирована в Астрахани (1250 руб.). Лидирующие направления в области туризма здесь – это охота и рыбалка, которые уже давно стали брендом этого региона. Кроме того, Астрахань привлекает и тех, кто интересуется архитектурными и культурными достопримечательностями, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

На втором месте – Краснодар (1600 руб.), который неофициально называют южной столицей России и является не только экономическим и деловым центром, но также и туристическим.

Замыкает тройку лидеров Ессентуки (1500 руб.). Этот административный центр особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды является курортом федерального значения. Ессентуки считаются крупнейшим и наиболее популярным питьевым и бальнеологическим курортом нашей страны по лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ.

В ТОП-7 самых бюджетных городов России для бюджетного отдыха на предстоящий Новый год также вошли: Тюмень, Калининград, Красноярск и Анапа.

Ранее сообщалось, что Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru составили список туристических направлений России с самой дорогой суточной арендой жилья на новогодние каникулы. По их данным, больше всего потратили те, кто арендовал жильё в начале января в подмосковном Егорьевске. Туристам (большая компания), пришлось раскошелиться на крупную сумму – суточная аренда коттеджа обошлась им в 45 тыс. руб.