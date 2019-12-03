На Новый год придется раскошелиться

По оценке компании Nielsen, на которое ссылается РИА Новости, в среднем россияне планируют потратить 10 тысяч рублей на покупку продуктов для праздничного стола на Новый год-2020. При этом большинство граждан будут отмечать праздник в семейном кругу, самостоятельно приобретая продукты.

«Десять тысяч рублей — такую сумму россияне в среднем тратят на покупку продуктов для новогоднего стола. В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса Nielsen. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров», — говорится в сообщении компании.

При этом самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине — фрукты и овощи (их покупают 93% опрошенных), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%). Данные Nielsen показывают рост спроса на такие продукты в последнюю неделю месяца, а пик продаж приходится на 24-28 декабря.

"Что касается напитков, то лидером продаж в этот период является шампанское и игристые вина — 84% россиян планируют приобрести их для праздничного стола. Предновогодний декабрь — высокий сезон для целого ряда алкогольных напитков и особенно игристых: только за один этот месяц продается около 30% шампанского и 22% игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении", — отмечает компания.

Новогодний стол остаётся самым консервативным предметом для россиян - селёдка под шубой, оливье и холодец дошли до него еще с советского времени, говорит управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. К тому же, добавляет он, празднуют у нас всю ночь и сами праздники идут больше недели, поэтому точно придётся раскошелиться. Тем более что глобально в эти дни к традиционным приемам пищи добавляются обед и полдник, которые обычно проходят на работе, поэтому расходы на питание увеличатся как раз на эти два раза.

Тем не менее, обращает внимание эксперт, есть много способов минимизировать расходы на праздники - это покупки в дискаунтерах. Также какие-то продукты можно купить оптом, поскольку люди точно знают, что в эти дни будут сидеть дома и можно более-менее оценить потребление того же мяса или молочки, и где-то сделать выбор в пользу курицы вместо говядины или свинины, есть недорогие замороженные продукты, точно так же можно поступить и с алкоголем.

В преддверии новогодних праздников ежегодно проводятся различные опросы, оценивающие настроения потребителей, их предпочтения и планы по расходам в период Нового года и Рождества, констатирует первый вице-президент "Опоры России"Павел Сигал. В новогоднем бюджете россиянина учитываются расходы на праздничный стол, подарки и развлечения. Обычно эти доли расходов составляют: на еду и напитки – 45%, на подарки – 45%, на развлечения – 10%. В течение нескольких лет такое распределение затрат на долгий праздничный период не меняется.

В 2016 году средняя сумма новогоднего бюджета составляла 16 900 руб., в 2017 году – 17 600 руб., в 2018 году – 14 195 руб., сумма средних расходов на празднование в 2019 году составила 13 870 руб., приводит статистику эксперт. Вполне наглядная картина: снижение доходов, снижение уровня потребления, сокращение бюджета на новогодние праздники. В прошлом году при средней сумме расходов на Новый год 13 870 руб. на подарки россияне в среднем потратили 5 375 руб., на новогодний стол – 4 592 руб., на туристические поездки, посещение праздничных мероприятий и т.д. – 3 903 руб.

Реальные располагаемые доходы населения не растут, а цены в магазинах увеличиваются, отмечает Павел Сигал. Поэтому и стоимость новогоднего стола в Новый год – 2020 значительно выросла по сравнению с прошлым годом. Кроме того, продуктовые сети давно отметили тенденцию по переходу граждан на более дешевые продукты, что также будет наблюдаться в текущем месяце. В любом случае, на праздничном столе россиян по-прежнему будет шампанское и мандарины, конфеты и салат «Оливье», а количество угощений с икрой и различными деликатесами сократится.

Традиционно, по опросам людей, траты на еду занимают порядка половины всех затрат на праздник, остальное приходится на подарки и развлечения, признает и руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Но обычно фактические расходы оказываются чуть меньше запланированных – «размахнуться» не дают ограниченные доходы. Так, на новый 2018 год люди предполагали потратить в среднем 14299 руб. на одного человека, но в реальности «ужались» до 14192 руб., по данным ВЦИОМ. На 2019 г. планы были на 16 900 руб., факт –16135 руб., по исследованию Сбербанка.

Таким образом, за прошлый год расходы выросли в данном случае на 13,7%. И нынешние планы 10 тыс. руб. на новогодний стол примерно соответствуют 18 -20 тыс. руб. в целом на празднование, то есть на 23% выше, чем в прошлом году, подсчитал аналитик. На такую сумму, безусловно, можно в среднем «бюджетно» отметить НГ. Но вероятно, что действительные результаты снова окажутся ниже. Ведь даже если изменение цены, например, в 2018 г. примерно отражают реальную инфляцию в новогодних товарах и услугах, то в 2019 г. инфляция была всё же ниже, чем в 2018 г., и не дотягивает явно до 23%.

Доходы же у людей в среднем не увеличились настолько, чтобы «шиковать» - реальные доходы даже по данным Росстата если и не падают в этом году, то топчутся на месте – за три квартала они увеличились на 0,2%. Поэтому есть вероятность, полагает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, что итог по празднованию будет скромнее задуманного. Для торговли же, особенно продовольственной, традиционный всплеск декабрьских покупок – ежегодное большое благо, которого продавцы ожидают с нетерпением уже с ноября.