Прогноз погоды: синоптики рассказали об удивительной погоде на Новый год

До наступления Нового года осталось чуть меньше месяца. Поэтому россиян волнует вопрос, какая погода ожидается в конце декабря – начале января и, конечно же, в новогоднюю ночь.

Погода в новогоднюю ночь в Приморье

Синоптики очень удивили прогнозом погоды на предстоящий Новый год в Приморье. По данным метеорологов, в последней декаде первого месяца календарной зимы на всей территории края ожидается мягкая погода с непривычно высоким для этого времени года температурным фоном. Согласно предварительному прогнозу, 20-31 декабря в регионе ожидается всего минус 4-6 днём и до 7-8 градусов ниже нуля ночью. При этом выпадение снега прогнозируется лишь 20-22 декабря. Зато до конца месяца будет ярко светить солнце.

В новогоднюю ночь и в первые дни января в Приморье сохранится относительно тёплая погодная обстановка – минус 7-8. Однако вновь обойдётся без осадков. При этом полное отсутствие ветра сделает пребывание на свежем воздухе очень комфортным и позволит в отличном настроении встретить наступление Нового года.

Прогноз погоды на Новый год Сибири и на Урале

Удивительная погода ожидается в новогоднюю ночь в регионах Урала и Сибири. Так, по прогнозу синоптиков, в Екатеринбурге ближе к концу декабря пойдёт снег, который будет продолжаться всю новогоднюю ночь и первые дни января. При этом температура воздуха составит минус 7-11, сильного ветра не будет. Комфортная погода ожидается также в Челябинске и Магнитогорске. Здесь, правда, будет пасмурно и без осадков. Зато ниже 8-9 с боем курантов столбики термометров не опустятся.

А вот жителей Новосибирска в новогодние праздники погода порадует, как снегопадами, так и приятными морозами. Предположительно, 24-25 декабря в третьем по численности городе России выпадет обильный снегопад. К 1-2 января сугробы ещё подрастут. При этом в период с 30 декабря по 2 января прогнозируется минус 7-10. На востоке Западной Сибири в последнюю неделю 2019 года и в первую неделю 2020 года будет чуть прохладнее. Так, в Томске 30, 31 декабря, а также 1,2 и 3 января погодные градусники покажут минус 12-13. В новогоднюю ночь прогнозируется снегопад. С 3 по 8 января – снег прекратится, а морозы окрепнут до минус 17-19.

Погода в Крыму. Прогноз синоптиков на Новый год

А вот в Крыму, по прогнозу синоптиков, все новогодние праздники пройдут без снега, при плюсовой температуре воздуха с частыми дождями. Несмотря на то, что климат на полуострове мягкий и зимой здесь редко случаются морозные стужи, на сей раз погода всё-таки будет очень удивительной.

Так, в последнюю предновогоднюю неделю ливнями зальёт Ялту и Судак, Саки и Евпаторию, Юркин и Керчь. При этом почти на всей территории Крыма с 31 декабря по 8 января воздух будет прогреваться местами до 10-12 тепла, что сразу на несколько градусов выше средних климатических показателей.

Прогноз погоды на Новый год на курортах Краснодарского края

Аномально тёплым и бесснежным ожидаются новогодние каникулы на курортах Краснодарского края. Например, в Лазаревском, Адлере и Сочи, в ночь на 1 января прогнозируется плюс 7-10 и яркое солнце. В Красной поляне – будет плюс 1-2, пасмурно, возможны осадки, но в виде дождя. Таким образом, даже на горнолыжных курортах региона впервые за последние 100 лет вообще не ожидается снега.

В Новороссийске, где также обойдётся без снега, к концу декабря погода может немного испортиться. 30-31 декабря дневной температурный фон просядет до плюс 2, в новогоднюю ночь – до нуля градусов. При этом утром 1 января словно по заказу выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 1-3.

Погода в новогоднюю ночь в СПб и Москве

Несмотря на аномально тёплый декабрь, который ожидается в Санкт-Петербурге, в новогоднюю ночь здесь также выпадет снег и даже ударят небольшие морозы. По прогнозу синоптиков, примерно с 28 декабря в Северной столице установится комфортная, мягкая, но всё же зимняя погода с температурным фоном от 2 до 4градусов ниже нуля. В ночь на 1 января подморозит до минус 5, а с боем курантов выпадет снег. Однако, приведёт ли это к образованию сугробов или землю лишь припорошит снежком – пока неясно.

А вот какая будет новогодняя погода в Москве, синоптики точно сказать не могут. Самый вероятный прогноз такой – с боем курантов в столице ожидается минус 7-9 и небольшой снег. Самых невероятных прогнозов два. Первый из них гласит, что в ночь с 31 декабря на 1 января в российской столице пойдёт дождь, воздух прогреется до плюс 2-3. Согласно же второму невероятному прогнозу, столбики термометров опустятся до 27-32 градусов ниже нуля, а снега не будет.

Как пояснили метеорологи, современная наука позволяет с большой заблаговременностью давать только вероятный прогноз погоды. Поэтому, если судить по статистике метеонаблюдений за погодой в Москве за последние 140 лет, то в предстоящую новогоднюю ночь температура воздуха составит около 7-8 градусов мороза и выпадет совсем небольшой снег – около 1 мм.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Гидрометцентра, в нескольких регионах страны из-за резкого ухудшения погодных условий объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.