Прогноз погоды: в России объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

По прогнозу Гидрометцентра в нескольких регионах страны из-за резкого ухудшения погодных условий объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Сильная гололедица в регионах Центрального федерального округа

Сразу в десяти регионах Центрального федерального округа 3 декабря объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, потенциально опасные метеоусловия, в частности, сильная гололедица прогнозируются в Москве. Здесь предупреждение действует до 09:00 мск 6 декабря.

Кроме того, сильное ухудшение погодной обстановки ожидается в Белгородской, Владимирской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях. В этих регионах предупреждение о гололедице действует до 4 декабря. «Жёлтый» уровень погодной опасности также объявлен в Воронежской области (до 3 декабря), в Тамбовской, Ивановской и Московской областях до 5 декабря.

Экстренное предупреждение о ливнях, ветре, снеге и гололедице в Сочи

Все городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы

Из-за дождей, усиления ветра, снега и гололедицы все службы города-курорта Сочи переведены на усиленный режим работы.

Согласно информации, размещённой на сайте городской администрации, в среду, 4 декабря на курорте ухудшится погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью, а также завтра утром на курорте ожидаются проливные дожди и усиление ветра. Предположительно, его порывы будут достигать до 18-20 метров в секунду.

Кроме того, в предгорьях и горах Сочи выпадет сильный мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья. Осадки приведут к ухудшению видимости до 1000 метров, на дорогах образуется гололедица.

Помимо этого, согласно данным регионального Управления МЧС, в Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин в горах. В этой связи все оперативные службы региона переведены на усиленный режим несения службы, а местным жителям и гостям города-курорта Сочи рекомендуется соблюдать осторожность при нахождении на улице. Кроме того, спасатели советуют воздержаться от отдыха вблизи водоемов.