Путин утвердил поправки в бюджет Пенсионного фонда

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает внесение поправок в бюджет Пенсионного фонда России, сообщает РИА «Новости». Документ был принят Госдумой 21 ноября, одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года. Закон уточняет ряд параметров бюджета, в том числе увеличение доходов ПФР. Закон публикуется на официальном сайте правовой информации.

Общий объем доходов бюджета Пенсионного фонда согласно новому закону вырос 79,8 миллиарда рублей, составив 8692,5 миллиарда рублей, что в пересчете составляет 8% ВВП. На 0,14 миллиарда рублей вырастут расходы на государственную программу «Социальная поддержка граждан». Получат дополнительные 80,48 миллиардов рублей так называемые «непрограммные направления деятельности руководства» фонда.

За текущий год дефицит бюджета Пенсионного фонда составил 24 миллиарда рублей, 22,9 миллиарда рублей из которых возникли в ходе формирования накопительной части пенсий. Дефицит планируется покрыть за счет остатков 2018 года.