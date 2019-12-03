«Россети»: Цифровизация энергетики РФ позволит удешевить услуги для населения

Повысить эффективность электросетевого комплекса России и снизить стоимость услуг для населения поможет цифровизация энергетики, а также использование современных технологий, в числе которых AR- и VR-технологии. Об этом сообщил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский во время Международного форума «Электрические сети» в Москве (МФЭС-2019).

По его словам, концепция «Цифровая трансформация 2030», которая реализуется компанией в некоторых регионах России, показывает, что использование современных технологий позволит снизить аварийность в сетях в среднем в два раза, а потери минимум на четверть. Кроме того, операционные и капитальные затраты могут сократиться на 30% и 15% соответственно.

«Основная цель цифровой трансформации – повышение эффективности и инвестиционной привлекательности электросетевого комплекса путем изменения логики бизнес-процессов. Для этого нам, среди прочего, предстоит решить следующие задачи: провести стандартизацию отрасли и увеличить нетарифную выручку за счет создания дополнительных, что важно, востребованных клиентами уже сейчас, дополнительных сервисов, а именно, за счет выпуска мобильного приложения, позволяющего управлять электропотреблением и снижать расходы на электроэнергию, создания условий для распространения просьюмеров, в том числе использующих ВИЭ, за счет внедрения технологий VR и AR, блокчейн, V2G и целого ряда других», - подчеркнул Павел Ливинский.

Выступая с приветственным словом на пленарном заседании форума, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подчеркнул, что внедрение передовых технологий в энергетике – это глобальный тренд.

«Однако существует ряд законодательных вопросов, на сегодняшний день препятствующих воплощению в полной мере в России всех существующих цифровых решений, качественно повышающих производственные и финансовые показатели электросетей. В этой связи Минэнерго России выступило с рядом законодательных инициатив, включая совершенствование системы льготного технологического присоединения, оплату неиспользуемого потребителями резерва мощности, справедливое распределение перекрестного субсидирования на все категории потребителей и консолидацию электросетевых активов на базе системообразующих компаний. Уверен, скорейшее их принятие позволит построить в стране один из самых совершенных сетевых комплексов в мире», - добавил глава энергетического ведомства.

Важным синергетическим эффектом для всей экономики, по словам Павла Ливинского, является создание в России устойчивого спроса на передовое энергооборудование российского производства.

«Сегодня «Россети» выступают в качестве крупнейшего заказчика отечественного оборудования и программного обеспечения, которое наши предприятия не выпускали еще 2 года назад, т.к. не было в нем потребности, а сегодня наш спрос, по всем законам экономики, сформировал предложение», - добавил он.