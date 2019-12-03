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Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2020 год

Москва, 03.12.2019

Аналитики инвестиционного банка Saxo Bank составили и опубликовали на своём официальном сайте уже ставшие традиционными «шокирующие предсказания» на предстоящий год. В частности, они предполагают, что в 2020 году появится новая паназиатская валюта, Венгрии покинет Евросоюз, Трамп проиграет президентские выборы, мировые центробанки и правительства потеряют контроль над ситуацией в мире, а экономика Россия будет укрепляться благодаря росту цен на нефть до 90 долл. за баррель и мировому интересу к зеленой энергетике.

При этом ведущей темой «шокирующих предсказаний» на следующий год Saxo Bank обозначил «подрыв устоев». Так, европейский регулятор (ЕЦБ) может сделать резкий разворот и отказаться от политики сверхнизких ставок. Чтобы заставить правительства стран ЕС, прежде всего ФРГ, перейти к фискальному стимулированию экономики, ЕЦБ развернёт свой монетарный курс, выводя учётную ставку в ноль, а к концу 2020 года даже в небольшой плюс.

Между тем в 2020 году ОПЕК и РФ, видя замедление добычи сланцевой нефти в США, объявят о сильном сокращении добычи «чёрного золота». Нефтяной рынок постарается открыть короткие позиции, а хеджевые фонды попробуют закрыть позиции, слабо защищенные от высоких цен.

Несколько любопытных прогнозов касаются США. Эксперты банка полагают, что американские власти раздуют дефицит бюджета и перестроят систему налогообложения бизнеса. Это приведёт к тому, что республиканцы потеряют поддержку населения, а выборы проиграет не только Дональд Трамп, но его партия, что позволит демократам получить контроль над обеими палатами Конгресса.

При этом в самом Saxo Bank, публикуя свои «шокирующие предсказания», поясняют, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка, а лишь поводом задуматься.

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