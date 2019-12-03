Трамп пригрозил Франции ответным ударом за «преследование» Google

Президент Трамп в своей стихии. Он обостряет ситуацию на международной арене и вновь объявляет о введении тарифов. Перед тем, как отправиться в Лондон на юбилейный саммит НАТО, американский лидер пригрозил в ответ на «преследование» Францией американских IT-гигантов, в первую очередь, Google и Amazon, при помощи так называемого «цифрового» налога нанести удар по больному месту французов и ввести тарифы на французское шампанское, сыры и другие товары и продукты. Известна уже и сумма облагаемых Вашингтоном французских товаров – 2,4 млрд долларов.

Надо отдать должное Дональду Трампу – он – справедлив и беспристрастен и вводит тарифы как против соперников типа Китая, так и против давних союзников типа Франции. Кстати, перед тем, как пригрозить Парижу, США ввели тарифы на товары Бразилии и Аргентины.

Франция в этом году ввела налог в размере 3% на оказание услуг в цифровой сфере любой высокотехнологичной компанией, годовой доход которой превышает 750 млн евро (830 млн долларов). Причем, от французских потребителей цифровых услуг должны поступать как минимум 25 млн евро.

Цифровой налог, направленный, главным образом, против американских IT-гигантов Google, Apple, Facebook и Amazon, уже не первый месяц омрачает отношения между Вашингтоном и Парижем. В августе Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о трехмесячном перемирии, в течение которого предполагалось заключить взаимоприемлемое долгосрочное соглашение о том, как будут облагаться налогом высокотехнологичные компании из США. На прошлой неделе срок действия перемирия закончился, но соглашение подписано так и не было.

Если решение конфликта не будет найдено, то IT-компаниям придется платить сотни миллионов дополнительных налогов, а американские покупатели будут вынуждены покупать шампанское «Дом Периньон», кухонную посуду Le Creuset и сыр Рокфор вдвое дороже.

В Лондоне Дональд Трамп наверняка встретится с Эмманюэлем Макроном. Без особого риска ошибиться можно предположить, что тема цифрового налога и ответных тарифов будет обсуждаться президентами. В общем, у саммита НАТО появилась дополнительная интрига, не имеющая никакого отношения к обороне.

В Вашингтоне также намекнули, что одной Францией не ограничатся и что США могут «заняться» и другими европейскими странами, собирающимися ввести цифровой налог. Цифровой налог сейчас обсуждается в Испании, Великобритании и Австрии.

Дональд Трамп продолжает использовать тарифы в качестве орудия для защиты как экономических, так и политических интересов Соединенных Штатов. Перед тем, как пригрозить тарифами Франции, Вашингтон ввел тарифы против других своих союзников – Бразилии и Аргентины. Точнее, правда, говорить о возвращении отмененных пошлин на бразильскую и аргентинскую сталь и алюминий и изделий из них. В качестве объяснения приводится девальвация бразильского реала и аргентинского песо, которые подрывают конкурентоспособность американских товаров и изделий.