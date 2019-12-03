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Вашингтон оценил угрозу «Силы Сибири» для «глобального порядка во главе с США»

Москва, 03.12.2019
  • Вашингтон оценил угрозу «Силы Сибири» для «глобального порядка во главе с США»

Из открытых источников

Газопровод «Сила Сибири» является связующим звеном для более тесного сотрудничества Росси и Китая, пишет издание The Wall Street Journal.

Автор материала называет трубопровод крупнейшим проектом энергетической инфраструктуры со времен распада СССР.

 «Сила Сибири» – это реальная связь, укрепляющая сотрудничество между двумя мировыми державами», - говорится в статье. Каждая из стран «бросает вызов США», добавляет журналист.

Он ссылается на экс-специалиста ЦРУ Эрики Даунс, которая заявляет, что союз России и Китая посылает сигнал Вашингтону о том, что «существует альтернатива глобальному порядку во главе с США».

Автор статьи отмечает, что проект «Сила Сибири» станет серьезным препятствием для поставщиков СПГ из США в Китай. Даже в случае выработки соглашения между Пекином и Вашингтоном в области торговли и снижении тарифов на энергоносители, США будет сложно конкурировать с поставками российского газа. Некоторые аналитики считают, что после запуска газопровода США потеряют определенную долю возможности в поставках СПГ в Китай.

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