США пригрозили Франции пошлинами из-за цифрового налога

США могут обложить товары из Франции пошлинами на сумму около 2,4 млрд долларов из-за введения Парижем цифрового налога, который обременяет американские компании, передает ТАСС, ссылаясь на заявления в аппарате представителя США в ходе торговых переговоров Роберта Лайтхайзера.

Как говорится в сообщении, первая фаза расследования завершена аппаратом представителя США в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года. Статья предусматривает принятие санкций по отношению к «несправедливым торговым партнерам». В этой связи в аппарате пришли у выводу, что цифровой налог Франции «дискриминирует американские компании». Помимо этого в рамках статьи пройдет расследование в отношении цифровых налогов Австрии, Италии и Турции.

Уточняется, что пошлинами могут быть обложены товары из списка в 63 позиции, общей стоимостью 2,4 млрд долларов. Напомним, впервые угрозы со стороны Вашингтона о введении новых пошлин прозвучали в адрес Франции в июле текущего года из-за того, что американские цифровые гиганты столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС.