США рассматривают варианты по СНВ-3 с участием Китая

Вашингтон пока не принял окончательного решения по продлению договора СНВ-3 с Россией, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление помощника госсекретаря США Криса Форда.

В настоящий момент США рассматривают более долговременные варианты по заключению договора с участием Китая. Срок действия договора заканчивается в начале 2021 года.

«Продление рассматривается, мы не приняли того или иного решения»,— рассказал Форд в ходе выступления в Центре имени Генри Стимсона.

Он сообщил также, что решение принимается исходя из возможности повлиять на предотвращение трехсторонней гонки вооружений между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Также Форд высказал сомнение в том, что даже при условии продления Вашингтоном договора СНВ-3, Россия не выстроит свой потенциал «вне контекста СНВ-3».

Уточняется, что договор может быть продлен по договоренности сторон на пять лет. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае непродления договора СНВ-3 в мире не останется ограничений для гонки вооружений.