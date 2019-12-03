В Кремле ответили на обвинения Нидерландов в сокрытии ценного свидетеля по делу MH 17

Руководитель пресс-службы главы РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал заявление голландской прокуратуры, которая обвинила нашу страну в отказе арестовать Владимира Цемаха – «ценного свидетеля» по делу о крушении малазийский Boeing в небе над Донбассом.

По словам представителя Кремля, вопрос о выдаче Нидерландам экс-командира одного из подразделений «ПВО» Донецкой народной республики, не имеет к российским властям никого отношения, передаёт РИА Новости.

«Подчеркну – этот вопрос не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь ничего не могу определённого сказать», – заявил Песков, отвечая на просьбу как-то отреагировать на обвинения Нидерландов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов обвинила нашу страну в отказе арестовать Владимира Цемаха. Как говорится в пресс-релизе, который размещён на официальном сайте голландского надзорного ведомства, ранее прокуратура направила Москве просьбу о предварительном аресте и экстрадиции экс-начальника ПВО ДНР. В Нидерландах считаю, что тем самым «Россия грубо нарушила Европейскую конвенцию о выдаче».