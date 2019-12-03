В раде заявили о существовании на Украине только одного народа

По заявлению спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, на Украине нет малых и больших народов, а есть только украинцы – один народ, передает «РГ».

Так украинский парламентарий прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о притеснении на Украине малых народов, что может привести к развалу страны.

Разумков не отрицает, что украинский народ Украине многонациональный и разговаривает на разных языках, но, тем не менее, это единый народ и единая страна. Спикер рады заверил, что не следует наедятся на потерю Украиной еще каких-то территорий и распада страны. Для консолидации общества вокруг «политиков, которые будут объединять общество» парламент приложит максимум усилий, заверил Разумков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя поведение украинской делегации на заседании в ООН, назвал данные проявления актом нетерпимости представителей украинской власти к малым народам.

Напомним, на мероприятии ООН в Женеве делегация Украины попыталась сорвать речь депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, чье выступление было посвящено вопросам национальных меньшинств.