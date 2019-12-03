В Вашингтоне заявили, что «Северный поток – 2» угрожает Украине, Европе и США

Кристофер Форд – помощник госсекретаря США – заявил, что газопровод «Северный поток – 2» угрожает Украине. По его словам, после ввода его в эксплуатацию, Москва якобы сможет ещё более сильно дестабилизировать ситуацию в этой стране.

«Завершение строительства газопровода повлечёт очень негативные последствия, но не только для Украины, но для Европы в целом, а также для США, – цитирует представителя Госдепа агентство «Интерфакс». – Это станет ещё одним инструментом для Кремля, который позволит использовать энергетические ресурсы, чтобы разделить европейский континент и дестабилизировать ситуацию на Украине».

Кроме того, Форд подчеркнул, что Вашингтон использовал все дипломатические инструменты, чтобы остановить «Северный поток – 2», однако удалось пока лишь замедлить его строительство.

Напомним, проект газопровода «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Категорически против введение в эксплуатацию газопровода выступает Украина, так как её власти опасаются потерять доходы от транзита «голубого топлива» через территорию страны, а также США и страны Прибалтики.