Зеленский решил диверсифицировать поставки энергоресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым импорт энергоносителей не должен превышать 30% из одного источника, исключение сделано только для топлива атомных станций. «Обеспечить отработку до 1 июля 2020 вопроса диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение», – говорится в поручении Зеленского кабинету министров.

В указе Зеленского и поручении правительству ничего не сказано об импорте природного газа, 100% которого поступает из России. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но Украина потребляет транзитный российский газ, оформляя его как реверс из Европы.